Как отличить подделку моторного масла Castrol?

Общеизвестный факт: "Чем популярнее товар, тем чаще его подделывают". Не обходят стороной эти слова и продукцию бренда Castrol, который принадлежит группе компаний BP. Все чаще наши сотрудники, которые осуществляют мониторинг розничного рынка моторных масел, находят интернет магазины с контрафактной продукцией. Мы регулярно занимаемся выкупом таких товаров для дальнейшего изъятия их из оборота и наказания недобросовестных продавцов.

Поэтому сегодня мы научим Вас отличать оригинал от подделки и поможем купить 100% Оригинальный Castrol.

Защитное кольцо крышки с логотипом

Рёбра жёсткости на крышке доходят до самого верха канистры. Логотип Castrol желтоватого цвета, краска нанесена при помощи лазерного принтера, в связи с чем содрать её достаточно сложно. Защитное кольцо плотно прилегает к крышке.





Логотип Castrol сверху на крышке

На верху крышке находится объёмный логотип Castrol, который вытеснен в саму крышку.





Защитная фольга под крышкой

Под крышкой находится защитная фольга серебристого цвета.





Уникальный код канистры

На канистру Castrol нанесен уникальный код, который содержит информацию о стране производства, номере партии и дате розлива масла. Код нанесён на лазерном принтере.





Голограмма "Замок"

Голограмма переливается в горизонтальной плоскости как бы горизонтальными полосами. На подделках голограмма переливается по всей плоскости.





Двойная этикетка

Этикетка на обратной стороне канистры двойная, её можно разделить. На оригинальной канистре этикетка разделяется легко и просто. На подделке этикетка разделяется со скрипом и местами заедает.





Дата производства

Обязательно проверяйте дату производства канистры и розлива масла. Дата производства канистры должна быть не старше 2 месяцев от даты розлива оригинального масла (пункт 4 этого списка).





QR Код

Считываем QR код на лицевой и обратной стороне канистры и сверяем с цифро-буквенным обозначением на выбранной стороне канистры.



Мы не можем достоверно утверждать, что разлито в поддельной канистре, провести такой анализ достаточно рессурсоемкий процесс, но можно предположить, что при производстве контрафактного товара используются самые дешевые продукты смазочных материалов, которые могут нанести вред узлу автомобиля. Даже если человек ездит и доволен таким маслом, это не означает, что оно оригинальное и не нанесет вред.

Крайне предостерегаем от покупки масла "на розлив" с бочки. Подделка масла в бочках - это ещё более простой процесс, чем подделка масла в канистре. Можно легко нарваться на "ласкотун", смесь масел.

Единственный правильный метод не попасться на подделку - это покупать масла Castrol только в Авторизованном магазине CastrolOil.com.ua