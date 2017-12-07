Общеизвестный факт: "Чем популярнее товар, тем чаще его подделывают". Не обходят стороной эти слова и продукцию бренда Castrol, который принадлежит группе компаний BP. Все чаще наши сотрудники, которые осуществляют мониторинг розничного рынка моторных масел, находят интернет магазины с контрафактной продукцией. Мы регулярно занимаемся выкупом таких товаров для дальнейшего изъятия их из оборота и наказания недобросовестных продавцов.
Поэтому сегодня мы научим Вас отличать оригинал от подделки и поможем купить 100% Оригинальный Castrol.
Мы не можем достоверно утверждать, что разлито в поддельной канистре, провести такой анализ достаточно рессурсоемкий процесс, но можно предположить, что при производстве контрафактного товара используются самые дешевые продукты смазочных материалов, которые могут нанести вред узлу автомобиля. Даже если человек ездит и доволен таким маслом, это не означает, что оно оригинальное и не нанесет вред.
Крайне предостерегаем от покупки масла "на розлив" с бочки. Подделка масла в бочках - это ещё более простой процесс, чем подделка масла в канистре. Можно легко нарваться на "ласкотун", смесь масел.
Единственный правильный метод не попасться на подделку - это покупать масла Castrol только в Авторизованном магазине CastrolOil.com.ua
Как отличить подделку моторного масла Castrol?
Компания Castrol уделяет большое внимание вопросам защиты от подделок. Оригинальные канистры масел Castrol имеют целый ряд степеней защиты. Предлагаем Вам ознакомиться с ними, это даст гарантию, что Вы приобретаете оригинальный продукт. Читать полностью
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